Benzineprijs stijgt naar recordhoogte

Voor diesel geldt een adviesprijs van €1,9050 per liter. De adviesprijzen hoeven meestal alleen maar langs de snelweg te worden betaald. Bij diverse goedkope pompen in Nederland is het mogelijk om voor minder te tanken.

België

Niet alleen in Nederland lopen de prijzen voor benzine en diesel overigens hard op. Ook in buurland België moet steeds meer worden betaald voor een volle tank. Aan de pomp kost een liter maximaal €1,8690 per liter, zo blijkt uit data van sectororganisatie voor energie Energia. Dat is 7 cent per liter meer dan een dag eerder. Ook de maximumprijs van Euro98 (E5) blijft de hoogte in gaan. Deze brandstof werd zo'n 6 cent cent duurder tot 1,9380 euro per liter. Voor diesel moeten Belgen eveneens meer neertellen; €1,9050 per liter.

Evengoed zou het door de hoge benzineprijzen steeds aantrekkelijker worden om over de grens te gaan tanken. Dat is ook de vrees die uitbaters van tankstations eerder uitten, omdat de Nederlandse prijzen ook steeds meer uit de pas zouden lopen met die van buurlanden.

Volle tank

UnitedConsumers vergelijkt de brandstofprijzen in Nederland met die van andere Europese landen. Zo ligt de benzineprijs in België volgens het consumentencollectief in doorsnee 16% lager. In Duitsland ben je voor een volle tank gemiddeld 15% minder kwijt. Dat scheelt bij een tankbeurt van 50 liter al gauw zo'n €15 tot €16. Het verschil met diesel is minder groot, waarbij in België zelfs iets meer moet worden betaald.