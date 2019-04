Beursupdate: Ahold en Shell vooraan op hoger Damrak

De AEX-index eindigde woensdag 0,4% hoger op 553,4 punten. De Midkap steeg 0,9% naar 809,2 punten.

De beurzen in Londen (+1,3%), Parijs (+0,1%) en Frankfurt (+0,1%) sloten ook hoger.

Op Wall Street koerst de Dow Jonesindex vrijwel onveranderd, na de forse winst een dag eerder.

Stan Westerterp van JNVB constateerde dat vandaag bedrijfscijfers centraal stonden op de beurs. „Verder was het vrij rustig, bij afwezigheid van tweets van Donald Trump of raketten op Syrië.”

Westerterp was positief over de eerste kwartaalresultaten. „Je ziet zowel in de Verenigde Staten als Europa dat de cijfers stabiel blijven. We hebben ook nauwelijks winstwaarschuwingen gehad. Tot nog toe is er geen sprake van afkoeling. Globaal is het plaatje dat bedrijven niet zijn geraakt door de onrust in het eerste kwartaal.”

De AEX-index werd aangevoerd door Vopak met een winst van 6,9%. Het tankopslagconcern zag de omzet in het eerste kwartaal met 7% dalen tot iets meer dan €316 miljoen. De nettowinst ging met 5% omlaag tot €73 miljoen. Vopak liet tevens weten zijn Botlek-terminal in de haven van Rotterdam met vijftien opslagtanks uit te breiden.

Medisch concern Philips (+2,3%) Supermarktbedrijf Ahold (+2,3%) en oliereus Shell (2%) gingen ook flink vooruit.

Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco (-1,3%) kondigde aan €2 miljard te willen ophalen met een lening om een deel van de overname van het Australische Westfield te financieren. Unibail heeft vorige week een rondgang langs Europese investeerders gemaakt.

Heineken kreeg een koersdaling van 1,5% voor de kiezen. De brouwer heeft in het eerste kwartaal meer bier aan de man gebracht, maar minder winst geboekt dan een jaar eerder. Vooral de autonome groei van de bierverkopen viel tegen, mede door het koude weer in Europa. Heineken zei verder voor heel het jaar te blijven rekenen op groei van de winst en omzet.

Onder de hoofdfondsen was KPN ook een opvallende daler met een min van 1,9%. Het telecomconcern houdt vanmiddag zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

ASML was hekkensluiter bij de hoofdfondsen met een verlies van 2,1%, hoewel het concern zijn omzet en winst in het eerste kwartaal flink opvoerde. Ook de brutomarge viel hoger dan de chipmachinefabrikant zelf had verwacht. ASML had dat grotendeels te danken aan hogere verkopen van zijn DUV en holistische lithografie-machines en niet zozeer aan de verkoop van de vernieuwende EUV-apparaten.

In de Midkap profiteerde Flow Traders (+1,6%) van een koersdoelverhoging van ING. De bank schroefde het koersdoel voor het aandeel van de flitshandelaar omhoog van €25 naar €38 bij een ongewijzigd houden-advies. Volgens ING heeft Flow Traders naar verwachting in de eerste drie maanden van dit jaar een recordkwartaal gedraaid.

Ingenieurskantoor Arcadis steeg 3,7%. Metaalbedrijf AMG was de grootste stijger in de Midkap met een winst van 4,6%.

Navigatieconcern TomTom (-1,7%) leverde weer iets in van de koerswinst op dindag na de publicatie van meevallende kwartaalcijfers.

Op de lokale markt blonk Curetis uit met een koerssprong van 7,8%. Het biotechbedrijf introduceert komend weekend een nieuw product dat het mogelijk maakt snelle diagnoses te stellen bij urineweginfecties. Het Duitse bedrijf met een beursnotering in Amsterdam verwacht op korte termijn het benodigde Europese keurmerk te krijgen voor de test.

