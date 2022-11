Europa vreest uittocht bedrijven naar Amerika: ’Geen subsidiewedloop’

Buitenland

Nummerplatenruzie Kosovo met Servië bijgelegd

Servië en het van Servië afgesplitste Kosovo hebben een jarenlang conflict over nummerborden opgelost. EU-buitenlandchef Josep Borrell meldt een akkoord na een ultieme poging het geschil bij te leggen, nadat er eerder al veel crisisoverleg over de kwestie was geweest.