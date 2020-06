Opgewekte AEX stoomt op naar 570 punten

Rond 12.15 uur stond de AEX-index 1,3% hoger op 569,9 punten. De AMX steeg 0,5% naar 758,4 punten. De stemming in Londen (+1,2%), Parijs (+1,2%) en Frankfurt (+0,9%) was eveneens zonnig.

„Het vangnet dat centrale banken onder de beurzen hebben gelegd, is sterk. Dat stimuleert beleggers tot het nemen van risico’s”, zei vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge). De Amerikaanse Federal Reserve stemde beleggers deze week positief door bedrijfsobligaties te gaan opkopen.

Handelsnieuws gaf de beurzen vandaag eveneens steun. China zou volgens persbureau Bloomberg bereid zijn om versneld meer Amerikaanse landbouwproducten te kopen. Peking lijkt zich daarmee aan de gemaakte handelsafspraken van vorige week te willen houden.

De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting ruim 0,7% hoger. Op Wall Street is het vandaag trouwens ’quadruple witching day’, waarbij aandelenopties, indexfutures, indexopties en aandelenfutures aflopen.

In de AEX ging bierbrouwer Heineken aan kop met een plus van 2,7%. In de levensmiddelenhoek zat ook Unilever (+2,3%) in de lift. Staalfabrikant ArcelorMittal (+2,3%) was in herstel na de koerstik van ruim 5% op donderdag.

Betalingsverwerker Adyen werd 1,1% duurder. Concurrent Wirecard sloot een megafraude niet langer uit, nadat accountant EY meldde dat €1,9 miljard in de boekhouding zoek is. Adyen kan van de problemen profiteren, aldus Jefferies.

Prosus steeg 0,7%. De techinvesteerder verwacht in het afgelopen jaar minder eenmalige baten te melden dan een jaar daarvoor. Dat zal de winst negatief beïnvloeden.

Beleggers reageerden lauw op de benoeming van Steven van Rijswijk tot nieuwe topman van ING. Het aandeel ING zakte 0,1%. „Van Rijswijk is een veteraan binnen ING en een goede opvolger. Maar zijn benoeming is geen verrassing”, benadrukte vermogensbeheerder Van Schie. Vastgoedfonds Unibail (-1,5%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen.

Bij de middelgrote fondsen ging Intertrust dankzij 6,5% koerswinst aan de leiding. Deutsche Bank verhoogde het koersdoel voor de financieel dienstverlener van €15 naar €18. Kabelaar Altice Europe won 4,3%.

Tankopslagbedrijf Vopak pluste 1,6%. Analisten van ABN schroefden hun aanbeveling voor het tankopslagbedrijf op naar kopen. Logistiek vastgoedfonds WDP (-1,9%) was de grootste achterblijver in de AMX.

Bij de smallcapfondsen was Heijmans (+5,1%) de uitblinker. De bouwer kondigde aan een opdracht te hebben gekregen van de gemeente Rotterdam voor de bouw van 226 nieuwe woningen. Het project heeft een waarde van €70 miljoen.

