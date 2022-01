Premium Het beste van De Telegraaf

Verkopen via sociale media vereist creativiteit: ’Live modeshow via TikTok’

Door Gabi Ouwerkerk

Amsterdam - Een simpele webshop is vandaag de dag niet meer voldoende om consumenten te verleiden tot een online aankoop. Steeds vaker vindt de volledige winkelervaring – van productontdekking tot afrekenen – plaats op een socialemediaplatform als Facebook, Instagram of Tiktok. Maar verkopen via deze kanalen vereist de nodige creativiteit.