Farmaceut Pfizer gaat coronamedicijn remdesivir produceren

Gilead hoopt met hulp van Pfizer de productie van remdesivir te verhogen. Voor het einde van dit jaar moet er genoeg van het medicijn zijn om meer dan 2 miljoen Covid-19-patiënten mee te kunnen behandelen. Gilead kwam eerder overeen dat bijna de hele voorraad remdesivir tot september aan de Verenigde Staten wordt geleverd.

Pfizer is niet de enige farmaceut die voor Gilead remdesivir gaat maken. Het Britse Hikma Pharmaceuticals produceert het middel sinds vrijdag in een fabriek in Portugal, meldde het bedrijf. Volgens Gilead strekt het netwerk voor de productie van het medicijn zich nu uit over 40 bedrijven in Noord-Amerika, Europa en Azië.