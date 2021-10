Premium Het beste van De Telegraaf

Column: krapte op de arbeidsmarkt? Verlaag de lasten!

Door Willem Vermeend en Rick van der Ploeg Kopieer naar clipboard

Door de hoge lastendruk loont werken te weinig, en heerst er krapte op de arbeidsmarkt. Ⓒ ANP/HH

Volgens recente Europese gegevens behoort Nederland tot de best presterende economieën van Europa en landen met een hoge welvaart. Als we afgaan op de berichtgeving in onze media, opiniepeilingen en de signalen uit politiek Den Haag zien we een ander beeld.