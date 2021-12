Premium Het beste van De Telegraaf

Van verlegen kleinzoon arme immigrant tot warenhuismiljardair: deze man wil de Bijenkorf hebben

Tos Chirathivat (kleine foto) wordt hoogstwaarschijnlijk de nieuwe eigenaar van de Bijenkorf. Ⓒ ANP/HH/Bloomberg/De Telegraaf

Bangkok - Toen de huidige topman van Central Group Tos Chirathivat opgroeide, zeiden zijn zussen dat hij niet geschikt was om zakenman te worden. Hij zou te stil en verlegen zijn. Als tiener wilde hij ingenieur of arts worden. Maar onder zijn leiding is de Central Group uitgegroeid tot een reus met warenhuizen in heel Zuidoost-Azië, en daarbuiten. Na overnames in Italië en Duitsland zou er nu een akkoord zijn over de koop van het moederbedrijf van de Bijenkorf.