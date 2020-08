Corona plaag voor hotels

Dat blijkt uit het cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Campings, groepsaccommodaties en hotels waren in deze periode grotendeels gesloten. In april kwam de sector zelfs bijna geheel tot stilstand met 95% minder gasten dan in april 2019. In mei en juni was er enig herstel, maar ook in juni ontvingen toeristische accommodaties nog maar half zo veel gasten als een jaar eerder. Het aantal overnachtingen laat hetzelfde beeld zien als het aantal gasten.

De verwachting is dat de zomer veel heeft goedgemaakt, omdat veel Nederlanders in juli en augustus in eigen land op vakantie gingen als gevolg van de coronacrisis. Ook het goede weer speelde daarin mee.

Door de terugval van het aantal gasten is er sprake van meer faillissementen in de sector. De laatste jaren gingen in het tweede kwartaal meestal minder dan vijf hotels failliet, in het tweede kwartaal van 2020 waren dat er 19. Bungalowparken en kampeerterreinen hadden iets minder te lijden, maar ook daar waren minder gasten, respectievelijk 63% en 60%. Het seizoen begint daar pas echt met de meivakanties, vanaf eind april.