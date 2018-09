'Positief begin vooor Wall Street'

New York - De aandelenbeurzen in New York gaan woensdag waarschijnlijk licht hoger openen, waarmee wordt voortgebouwd op de plussen van een dag eerder. De aandacht van beleggers gaat opnieuw uit naar een behoorlijke hoeveelheid bedrijfsresultaten, onder meer van IBM en Morgan Stanley. De Federal Reserve komt later op de dag met zijn zogenoemde Beige Book.