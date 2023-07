Softwaregigant Oracle maakt naam in data op vleugels Max Verstappen

Utrecht - Terwijl de automobilisten buiten, op de A2 hun best doen onder de maximale 100 kilometer per uur te blijven, lopen de snelheden in de racesimulator op de derde verdieping van het Utrechtse kantoor van Oracle regelmatig op tot boven de 300 kilometer per uur op het nagebootste circuit van Zandvoort.

Sinds vorig jaar is Oracle mede-naamgever van het team van Max Verstappen. Ⓒ ANP/HH