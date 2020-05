Bossche kleermaker rijdt visite

Lammers rijdt met de bus het land door naar zijn klanten. „Ik rijd visite, net als de dokter en vroeger de SRV-man. In de bus kan ik klanten informeren en verrassen met mijn collectie en passen ze de kleding waar ze om gevraagd hebben. Ook lopen we desgewenst de garderobe door. Uiteraard allemaal binnen de richtlijnen van het RIVM.”

Open op afspraak

De exclusieve herenmodezaak in hartje ’s-Hertogenbosch is open op afspraak. In een tijd dat Nederlanders worden gestimuleerd om binnen te blijven, zoeken retailers naar alternatieven. „Afwachten is geen optie! Ik wil mijn klanten ontmoeten om ze te kunnen ontzorgen en dan moet je op locatie. Dat doen we met deze rijdende shop en kleedkamer. Als kleermaker op tournee kunnen we ook op maat kleding aanmeten.” De tour van Lammers leidde al naar Breda, Nijmegen, Waalre, Oisterwijk, Vught en ’t Gooi. „En ik zou graag naar het Binnenhof rijden om de mannen van het kabinet te ondersteunen”, lacht Lammers.

V.l.n.r. ondernemer Niels van Herpen, Joep Leijten (Busjehuren.nl), advocaat Danny Snijders en champignonkweker Rob Banken.

Hij ging ook thuis op visite bij Raymond Cloosterman, oprichter en ceo van Rituals. „Ook met Rituals zitten we wereldwijd in een hele ingewikkelde en uitdagende periode. Binnen Europa zijn nog steeds 500 winkels dicht. Internet is gelukkig wel met 300 procent gestegen, maar dat maakt het grote verlies natuurlijk niet goed. Vanaf dag één zijn wij ook net als Joris Lammers in de aanval gegaan. Een team van medewerkers op het hoofdkantoor wilde wat doen en is spontaan 200.000 Rituals pakketten gaan inpakken en zelf afleveren bij onze zorgmedewerkers. Een heel dankbaar project ook voor de interne motivatie in deze moeilijke tijden.”

Op de fiets

Cloosterman verder: „Het andere team is direct op zoek gegaan naar nieuwe businessmodellen om onze klanten toch te kunnen bereiken. Zo hebben we in no time tijdelijke mini pop-up stores gezet in 2000 supermarkten in vier landen. Ook zijn we private shopping gaan verzorgen voor onze beste klanten en we gebruiken onze winkels als extra plek om internetorders te verzamelen en binnen een uur bij de mensen op de fiets thuis te brengen. Geweldige nieuwe ontwikkelingen. Ook daar helpen mensen van kantoor. Iedereen wil wat doen.”

Gratis maaltijden

Lammers schenkt zo’n tien procent van de omzet aan de stichting Dank voor de Goede Zorg.

Sterrenchef Edwin Kats.

Zorgmedewerkers in de Bossche regio ontvangen maaltijden op sterrenniveau, bereid door Bossche chefkoks onder leiding van Edwin Kats van Noble. Een team van acht man is actief om dagelijks zo’n duizend gratis maaltijden voor zorginstellingen te bereiden. Dat doen ze tot 9 mei. Dan zijn er naar schatting maar liefst 40.000 maaltijden bereid en gedistribueerd. Een actie van ondernemers die in geld uitgedrukt hun bijdrage op bijna vier ton brengt!