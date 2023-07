Betalen voor je patatbakje en óók nog btw daarover: zoveel wordt dat

Hoeveel btw je gaat betalen hangt af van wat er in het plastic bakje zit. Is dat voedsel of een gewoon drankje, dan betaal je het verlaagde tarief van 9%. Maar als het bier, wijn of een andere alcoholische versnapering betreft, betaal je ook nog 21% btw over de plastic beker waar het in zit. Dat verduidelijkt de Belastingdienst nu op haar website. Eerder werd gemeld dat alle plasticverpakkingen met 21% btw belast zouden worden. Dat is dus niet zo.

Vanuit Europese regelgeving wordt zogenoemd single use plastic - plastic dus dat je na gebruik weggooit langzaam uitgebannen. Zo verdwenen eerder al plastic rietjes, en wordt binnenkort óók het weggooi-koffiekopje op kantoor verbannen.

Plastictoeslag

Ondernemers moeten de toelage voor plastic weggooiverpakkingen apart gaan rekenen en apart op de bon gaan zetten. In de supermarkt gaat het bijvoorbeeld om bakjes voor voorgesneden fruit of een maaltijdsalade en in de horeca om een koffiebeker (die lijken van papier, maar er zit een dun laagje plastic in tegen lekken) of een patatbakje.

Als richtlijn stelt de overheid voor €0,05 te vragen voor een kleine verpakking voor bijvoorbeeld fruit, groente of noten, €0,25 voor een beker en €0,50 voor een maaltijdverpakking. Die toelage mogen ondernemers houden, al wordt aanbevolen het te investeren in duurzaamheid.

De ondernemers kunnen ook nog gratis niet-plastic verpakkingen aanbieden, zoals een papieren frietzak, of verpakkingen gebruiken die herbruikbaar zijn, tegen statiegeld. Volgens een overheidscampagne kun je ook je eigen verpakkingen gebruiken. Dat is in veel koffiezaken wel ingeburgerd, maar de snackbarsector ziet vooral hygiënerisico’s, bleek eerder uit een rondgang.