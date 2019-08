Winkelverkopen Duitsland ingezakt

De daling was sterker dan verwacht, want economen rekenden in doorsnee op een afname van de detailhandelsverkopen met 0,5 procent. In juni stegen de verkopen nog met een herziene 3 procent.

Op jaarbasis klommen de verkopen van Duitse winkeliers in juli met 4,4 procent. Hier werd in doorsnee een toename met 3,3 procent voorspeld door economen.