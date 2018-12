Gotham City gaat hoofdrol spelen in Abu Dhabi

In het themapark is onder meer Gotham City, de fictieve stad van superheld Batman nagemaakt. Ook komt er een Warner Bros Plaza, zo meldt Reuters. Met de bouw van het pretpark is $1 miljard aan investeringen gemoeid.

Om minder afhankelijk te worden van olie heeft Abu Dhabi de pijlen gericht op het binnenhalen van toeristen, zo meldt Reuters. In 2017 kwamen er 4,8 miljoen toeristen naar de oliestaat. Abu Dhabi hoopt in 2021 8,5 miljoen bezoekers te verwelkomen.

Abu Dhabi met zijn gelijknamige hoofdstad is de grootste van de zeven emiraten - met Dubai als bekendste - die de Verenigde Arabische Emiraten vormen.