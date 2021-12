Autodealer Stern in Zweedse handen

Onder de deal vallen alle autodealer-, schadeherstel-, autoverhuur- en holdingactiviteiten van Stern. De aandelen die Stern heeft in autoverzekeraar Bovemij zijn niet bij de overname inbegrepen. Hedin betaalt €83 miljoen in contanten, waardoor Stern een buitengewoon dividend van €14,75 per aandeel kan uitbetalen.

De overname komt niet onverwacht. In januari 2020 waren er al vergaande gesprekken tussen Hedin en Stern, maar die werden toen even in de ijskast gezet vanwege onzekerheid op de automarkt door de impact van Covid-19.

Einde beursnotering

Verschil is wel dat de Zweden de beursnotering van Stern aan de Amsterdamse beurs aanvankelijk in tact wilde laten, maar nu toch van de beurs haalt. Euronext wordt niet langer gezien als wenselijk platform voor verdere groei.

Hedin Moblity wil met Stern verder uitbreiden in Europa en een leidende rol spelen in de verwachte toename van fusies en overnames tussen autodealers in Europa. De Zweden zijn naast hun thuisland nu actief in Noorwegen, Denemarken, Duitsland, België en Zwitserland en richten zich op verkoop, verhuur en onderhoud van auto’s, maar ook als groothandel van reserveonderdelen en banden.