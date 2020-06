NIBC-overname mogelijk voor een lagere prijs

Ⓒ ANP

DEN HAAG (AFN) - De Haagse zakenbank NIBC wordt mogelijk voor een lagere prijs verkocht aan investeerder Blackstone. De bank maakte bekend dat met partijen wordt gepraat over een gewijzigd voorstel. Daarbij wordt gesproken over een prijs van 7 euro per aandeel. Inclusief dividend gaat het om 7,53 euro per aandeel. Eerder bood Blackstone 9,85 euro per aandeel inclusief dividend.