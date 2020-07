Column: er komt nog een pensioenoorlog aan

Een lid van het FNV Ledenparlement denkt dat het pensioen nu weer geïndexeerd kan worden. Ⓒ ANP/HH

’Pensioendeal biedt kans op indexatie’, was de kop van een ingezonden brief afgelopen week. De brief was van een lid van het ledenparlement van de FNV. Hij had de 45 pagina’s van de Hoofdlijnennotitie goed bestudeerd en daarin ’gevonden’ dat er – vooruitlopend op de nieuwe regels – al geïndexeerd kan worden bij voldoende rendement.