Chipshol wint van luchtverkeersleiding

Directeur van Chipshol Peter Poot (l) bij een eerdere zaak over bouwgrond rond Schiphol. Ⓒ ANP

In de jarenlange strijd tegen Schiphol over bouwgrond rond de luchthaven heeft gebiedsontwikkelaar Chipshol een succes behaald. De rechtbank in Haarlem dwingt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) ruim €19 miljoen schadevergoeding te betalen.