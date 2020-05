’Compromis over steun bedrijven’

Volgens minister Koolmees is het onvermijdelijk dat ondernemers de ruimte krijgen om te gaan reorganiseren. Ⓒ Foto ANP

Den Haag - Er is een compromis in de maak over het steunpakket voor bedrijven. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) is bereid vakbonden een grotere rol te geven bij collectief ontslag. In ruil daarvoor stemmen de bonden dan in met het schrappen van de huidige ontslagboete.