'Herstel Nederlandse economie beter dan Zweden en Duitsland'

Amsterdam - Eindelijk is er deze week ook wat positief coronanieuws te melden. Het lijkt er nu toch echt op dat we op korte termijn een vaccin kunnen verwachten, en het CBS meldt vrijdag dat de Nederlandse economie zich na de eerste lockdown in recordtempo heeft hersteld. Maar deze crisis is niet zoals alle andere, dus is de vreugde over deze hoogste kwartaalgroei ooit wel helemaal terecht? En hoe doet Nederland het eigenlijk in vergelijking met andere Europese landen? ,,Dankzij de massieve steun voor behoud van bedrijven en banen, zie je dat mensen nog gewoon geld blijven uitgeven."