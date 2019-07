Telefónica profiteert van prijsverhogingen

De omzet stabiliseerde mede daardoor op 12,1 miljard euro. In het eerste kwartaal had het bedrijf nog veel last van zware concurrentie, en om de doelstelling van een jaarlijkse omzetgroei van 2 procent te halen rekent Telefónica sterk op zijn thuismarkt. Het operationele resultaat (oibda) van het telecomconcern steeg naar ruim 4,4 miljard euro.

