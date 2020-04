Value8 neemt groot belang in automatiseerder Ctac

Value8 laat niet weten hoeveel er is betaald voor het belang in het automatiseringsbedrijf. De investering werd afgelopen dinsdag voltooid. Ctac heeft op dit moment een beurswaarde van circa 19,4 miljoen euro.

Value8 doet ook nieuwe investeringen in zorgwoningen. De onlangs opgerichte onderneming voor zorgresidenties PAVO Zorghuizen neemt twee zorgwoningen over van branchegenoot BPG. Die overname is naar verwachting over enkele weken afgerond.

Tegelijkertijd verwacht Value8 volledig uit BPG te stappen. Het investeringsfonds had nog een klein belang dat zo'n 200.000 euro waard zou zijn. Aanvankelijk zou BPG mede met behulp van leningen van Value8 uitbreiden. Dat plan gaat niet meer door nu het Franse woonzorgconcern Korian elf vestigingen van BPG overneemt.