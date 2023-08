Werkvraag: mag ik ongelijk belonen?

Wij hanteren een salarisgebouw en daar houden we ons ook altijd aan, maar nu hebben we een medewerker in dienst die het heel erg goed doet. Wij willen hem niet kwijt, maar we weten dat aan hem wordt getrokken door andere bedrijven. Kunnen we hem een hoger salaris aanbieden?

Edith van Schie Ⓒ De Telegraaf