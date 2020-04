Trump laat Brent-prijs met 30% stijgen

De Brent-prijs kreeg rond 07.30 uur (Nederlandse tijd) de wind stevig in de rug met een plus van 12% tot boven de $27 per vat. ’s Middags kwam de prijs boven $33 toen Trump bij CNBC meldde dat hij overleg heeft met de Saoedische prins Mohammed Bin Salman en de Russische president Poetin om hun productie terug te brengen. Die dreef de prijs van Amerikaanse olie afgelopen week even onder $20 per vat.

Trump meldde gisteravond al dat hij Saoedi-Arabië en Rusland naar verwachting ’in de komende dagen’ de strijdbijl kon laten begraven. Hij dreigde kort met importheffingen op Saoedische olie. Volgens senatoren Roger Wicker and Jim Inhofe mag Trump met een beroep op de staatsveiligheid de olie buiten de deur houden.

Woensdag meldde Bloomberg op basis van bronnen bij het Kremlin dat Rusland zijn dreigement van nog meer olieproductie had ingetrokken.

De wereldmarktprijs werd donderdag ook gestuwd door signalen dat China tegen de huidige lage prijzen fors inkooopt en zo zijn strategische voorraden aan het verruimen is. Dat probeerde Washington vorige week, voor 30 miljoen vaten olie, maar die poging werd gestaakt nadat er onvoldoende budget beschikbaar bleek.

$4 per vat - met korting

Olie-experts zijn kritisch over het effect van de gesuggereerde ingreep met 10 miljoen vaten: die is gering, afgezet tegen het grote overschot van geschat 15 tot 18 miljoen vaten per dag. Dat overschot is vooral ontstaan door de uitval van de vraag naar ruwe olie vanwege de coronacrisis: bedrijven zitten op slot en hebben minder olie nodig, consumenten rijden steeds minder auto.

Saoedi-Arabië produceerde volgens Reuters alleen al 12 miljoen vaten, ruim boven de aangekondigde ingreep van 10 miljoen.

Met de opgeschroefde productie afgelopen weken, waarbij Saoedi-Arabië klanten ook nog eens fikse prijskortingen beloofde, ontstond een groot overschot. Sommige soorten olie gingen dankzij de korting voor $4 per vat weg.

Een dag eerder zakte de olieprijs na een korte opleving nog fors weg tot onder $25 voor een vat Brent in de verwachting dat Rusland en Saoedi-Arabië de strijd zouden gaan voortzetten.

De prijs van het zwarte goud is dit jaar ook in een vrije val terecht gekomen vanwege de enorme afname van de olievraag door de economische impact van het coronavirus.

