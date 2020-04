Trump laat olieprijs weer fors opleven

De Brent-prijs kreeg rond 07.30 uur (Nederlandse tijd) de wind stevig in de rug met een plus van 12% tot boven de $27 per vat.

De Amerikaanse president Trump benadrukte dat de grote olieproducenten Saoedi-Arabië en Rusland naar verwachting ’in de komende dagen’ de strijdbijl gaan neerleggen. Trump gaf eveneens aan om met topmensen van Amerikaanse oliebedrijven aan tafel te gaan zitten om te praten over de impact van de enorme val van de olieprijs in de voorbije weken.

Een dag eerder zakte de olieprijs na een korte opleving nog fors weg tot onder $25 voor een vat Brent in de verwachting dat Rusland en Saoedi-Arabië de strijd zouden gaan voortzetten.

De prijs van het zwarte goud is dit jaar ook in een vrije val terecht gekomen vanwege de vrees voor een enorme afname van de olievraag door de economische impact van het coronavirus.