Flinke groei in de zomer op hypotheekmarkt

De hypotheekmarkt is sterk afhankelijk van de ontwikkelingen op de woningmarkt, waar de huizenprijzen al lang sterk oplopen maar het huizenaanbod te wensen overlaat. IG&H merkt op dat dit keer ook onder starters het aantal hypotheken is toegenomen. Doorstromers blijven de grootste groep afsluiters van hypotheken. Daarnaast leverden over- en bijsluiters opnieuw een sterke bijdrage aan de groei.

De hypotheekomzet dikte over de volle breedte van de markt met ruim 15 procent aan ten opzichte van het voorgaande kwartaal, tot 28 miljard euro. Hiermee herpakt de markt zich volgens IG&H na een krimp in de eerste helft van het jaar. Vergeleken met het tweede kwartaal is het totaal aan afgesloten hypotheken met bijna 13 procent toegenomen tot 85.000 stuks. De gemiddelde hypotheeksom is gestegen tot een nieuwe recordhoogte van 324.000 euro.

Het marktaandeel van banken becijfert IG&H op bijna 66 procent. Rabobank bleef ondanks een dalend marktaandeel de grootse hypotheekverstrekker. De aanhoudende groei van ABN AMRO en Florius zorgde ervoor dat zij allebei een plek stegen op de ranglijst, respectievelijk naar de 2e en 4e plaats. ING moest zijn tweede positie afstaan en daalde naar de derde plaats.