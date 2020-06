Kabinet maakt extra geld vrij voor compensatie toeslagouders

Een ruime Kamermeerderheid, de gehele coalitie en de linkse oppositie, steunt een voorstel van de SP-Kamerlid Leijten. Die roept staatssecretaris Van Huffelen (Financiën) op om ook ouders te compenseren die door het stempel ’opzet/grove schuld’ onterecht neer werden gezet als toeslagfraudeurs. Door dat stempel werden bedragen van tienduizenden euro’s in korte tijd teruggevorderd, waardoor de ouders in diepe financiële problemen kwamen.

Van Huffelen is naar verluidt bereid dat voorstel te omarmen en daar ook extra geld voor vrij te maken. Volgens RTL Nieuws en Trouw gaat dat om 80 miljoen euro, bovenop de 500 miljoen euro die het kabinet al uittrok voor de compensatie van de gedupeerde ouders.

Ingewijden melden dat de hoogte van de extra kosten nog onzeker is, omdat het ervan afhangt hoeveel ouders daadwerkelijk geraakt zijn door het stempel ’opzet/grove schuld’. Het gaat in elk geval om duizenden ouders, eerder kwam naar buiten dat in elk geval 8500 mensen sinds 2010 dat stempel hebben gekregen en op dat moment nog schulden open hadden staan.

Aangepakt

De ouders die het stempel kregen, werden extra hard aangepakt door de Belastingdienst. Ze kregen geen betalingsregeling en moesten in korte tijd de ’onterecht’ gekregen toeslagen terugbetalen. Het zorgde ervoor dat mensen uit huis werden gezet of dat hun spullen werden ingevorderd.

De Tweede Kamer debatteert woensdag met Van Huffelen wederom over de wet die zij in elkaar heeft gezet om de compensatie van toeslagouders mogelijk te maken. Door de complexiteit van die aanpak werd het debat vorige week laat in de avond afgebroken. De staatssecretaris pakt woensdagmiddag de draad weer op.