’ASML in schijnwerpers op Damrak’

Het aantal mensen dat in China is overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus is inmiddels gestegen naar negen. Niet alleen in China, maar ook in andere Aziatische landen zoals Taiwan en Japan zijn mensen besmet geraakt. Dinsdag werd ook in de Verenigde Staten een ziektegeval geconstateerd.

Chipmachinefabrikant ASML wist zijn resultaten afgelopen jaar stevig op te krikken en verwacht dat 2020 "wederom een jaar van groei" zal zijn. Volgens het bedrijf is er onder meer veel vraag naar de hypermoderne EUV-apparaten. ASML kondigde ook aan de komende jaren tot 6 miljard euro aan aandelen te willen inkopen.

Het aandeel Unilever zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Berenberg schroefden hun aanbeveling voor het levensmiddelenconcern terug.

Het Zuid-Afrikaanse media- en technologiebedrijf Naspers heeft 22 miljoen aandelen in techinvesteerder Prosus van de hand gedaan. Dat staat gelijk aan ongeveer 1,4 procent van alle aandelen in het aan de Amsterdamse beurs genoteerde fonds. De stukken gingen van de hand voor 67,50 euro per aandeel.

SBM Offshore staat ook in het nieuws. Een klokkenluider heeft aangifte gedaan tegen commissaris en voormalig bestuurslid Sietze Hepkema van de oliedienstverlener. Voormalig medewerker Jonathan Taylor beschuldigt Hepkema van meineed tijdens een getuigenverhoor over een grote corruptiezaak die bij het Nederlandse bedrijf speelde.

De Europese beurzen sloten dinsdag overwegend lager. De AEX-index daalde 0,4 procent tot 611,89 punten en de MidKap verloor 0,2 procent tot 942,98 punten. Londen en Parijs zakten tot 0,6 procent. De beurs in Frankfurt won een fractie. Wall Street deed een stap terug. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent lager op 29.196,04 punten. De brede S&P 500 daalde 0,3 procent en techbeurs Nasdaq verloor 0,2 procent.

De euro was 1,1082 dollar waard tegen 1,1094 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 58,07 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 64,33 dollar per vat.