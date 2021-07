Musk noemt provisie voor Apple in App Store internetbelasting

Musk deed de uitspraak nadat hij eerder een gerucht had ontkracht over een poging van Apple om Tesla jaren geleden te kopen. Volgens een nieuw boek zou Musk daarbij hebben geëist dat hij topman van Apple zou worden als de overname door zou gaan. Musk herhaalde wat hij eerder over de situatie had gezegd en zei dat hij juist toenadering tot Apple had gezocht, maar dat Apple-topman Tim Cook hem niet wilde spreken.

"Er was een punt waarop ik om een gesprek met Cook heb verzocht om een overname van Tesla te bespreken", zei Musk op Twitter. "Maar er zijn nooit voorwaarden besproken, want hij wilde me niet ontmoeten." Volgens Musk was de beurswaarde van Tesla destijds 6 procent van wat het bedrijf intussen waard is.