Admiraal Buma in Dokkum

V.l.n.r. Gerard van Klaveren (waarnemend burgemeester van Ameland), burgemeester Hayo Apotheker, voorzitter Jan-Michiel van der Gang, de Leeuwardense burgemeester Sybrand van Haersma Buma en klimaatpaus Ed Nijpels.

De noordelijke kledingkoning Jan-Michiel van der Gang, de energieke voorzitter van de Admiraliteitsdagen in Dokkum, kreeg de lachers op zijn hand toen hij de nieuwe burgemeester van Leeuwarden Sybrand van Haersma Buma begroette met de vraag: „Wat had u gedaan als u eerder had geweten dat hier een burgemeestersvacature was? Had u dan in Leeuwarden gezeten?”