Geschorste Daihatsu fout geparkeerd: €1100 belasting betalen

Wie besluit het kenteken van zijn auto te laten schorsen, spaart verzekeringspremie en motorrijtuigenbelasting uit. Maar zodra die auto alsnog op de openbare weg gespot wordt, is het aftikken geblazen. Precies dat gebeurde op 30 augustus 2020, toen de politie Zeeland-West-Brabant een Daihatsu Feroza Softtop op een parkeerplek langs de openbare weg zag staan, en het kenteken door de computer haalde. Wat bleek: dat kenteken was al ruim een jaar geschorst.

Bezwaar

De eigenaar van de auto maakt bezwaar tegen de aanslag van ruim €1100 die hij daarna van de Belastingdienst ontving: €552 aan motorrijtuigenbelasting, en nog eens dat bedrag aan verzuimboete. De Belastingdienst oordeelt dat ’t bezwaar ongegrond is, maar die beslissing is nooit bij de chauffeur aangekomen. Die stapt uiteindelijk alsnog naar de rechtbank in Breda – te laat, maar omdat de fiscus niet kan aantonen dat hij op tijd op de hoogte was van het afgewezen bezwaar maakt dat niet uit.

Daarmee is het juridische krediet van de man ook meteen op. Want zijn kant van het verhaal – dat de auto even van zijn erf af moest vanwege graafwerkzaamheden in de tuin, dat de parkeerplaats in een doodlopende straat lag en dat een waarschuwing dus passender was geweest – kan bij de Bredase rechter niet op bijval rekenen.

Dat de auto maar heel kort langs de openbare weg stond, doet niet ter zake: de man wist dat hij fout zat en had dus beter moeten weten. Hij moet de aanslag gewoon betalen.