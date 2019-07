Eerste economiemuseum in stadspaleis Parijs

De ’kluiszaal’ in het Parijse museum over de economie, Citéco. Ⓒ Foto Charlotte Donker

Handelen in aandelen, de portemonnee van een starter op de arbeidsmarkt beheren en zelf een pensioenakkoord sluiten. In de Citéco in Parijs, het eerste economiemuseum van Europa, wordt een niet altijd even toegankelijk onderwerp spelenderwijs uitgelegd.