Nieuwe scheepsramp dreigt na ’Suez’: miljarden tegen droogvallen Panamakanaal

Financieel

Akkoord over compensatie, blokkeerschip Ever Given kan verder

De Britse verzekeraar UK P&I Club meldt een akkoord met Egypte over de afhandeling van de schade die containerschip Ever Given heeft veroorzaakt. Drie maanden nadat het vastliep in het Suezkanaal kan het schip zodoende binnenkort de reis naar Rotterdam hervatten.