Bitcoinbedrijven in actie tegen Rabobank om cryptoverbod

De organisatie heeft bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een handhavingsverzoek ingediend tegen de bank, bevestigt voorzitter Patrick van der Meijde. Een klant van een bij VBNL aangesloten bedrijf stuitte op een ’nee’ toen hij Rabobank vroeg of hij via zijn zakelijke rekening in crypto’s kon handelen.

De Rabobank geeft op zijn site uitleg over het verbod. De financieel dienstverlener vindt dat er te grote risico’s aan handel in virtuele valuta’s kleven. Daarmee doelt de bank vooral op het gevaar van witwassen of het financieren van criminele activiteiten via bijvoorbeeld bitcoins.

Een woordvoerder bij Rabo benadrukt dat vanwege de ’ondoorzichtigheid’ van de cryptohandel en om te kunnen voldoen aan de functie van poortwachter het zakelijke klanten niet is toegestaan om via een Rabo-rekening te handelen met cryptomunten.

Slecht argument

Maar Van der Meijde, wiens eigen bedrijf betalingen in bitcoin afhandelt voor winkeliers, vindt dat een slecht argument. Cryptobedrijven mogen sinds enige tijd alleen maar diensten in Nederland aanbieden als ze zich registreren bij De Nederlandsche Bank. Voor zo’n registratie moeten deze cryptodienstverleners volledig voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dat is precies dezelfde wet die banken de poortwachtersrol oplegt op basis waarvan Rabobank cryptotransacties weert, stip Van der Meijde aan.

„Er is best veel veranderd de laatste tijd. Aan onze leden worden dezelfde Wwft-eisen gesteld als Rabobank. Bitcoinbedrijven zijn nu zelf poortwachter geworden”, zegt hij.

De Rabo-woordvoerder wijst er op dat er al langere tijd contact was met een aantal leden bij de VBNL, maar dat door de onverwachtse stap om de ACM in schakelen daar even van wordt afgezien.