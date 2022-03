Premium Het beste van De Telegraaf

Inflatie en economische onzekerheid torenhoog ECB met lege handen als recessie komt

Door Dorinde Meuzelaar Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Terwijl de eurozone het herstel na de pandemie snel ziet verdampen door de oorlog in Oekraïne, zit de Europese Centrale Bank (ECB) met de handen in het haar. Sneller verkrappen, waar de centrale bank tot een paar weken geleden op aanstuurde, zou de paniek op de toch al angstige beurzen nog groter maken. Maar niks doen is ook geen optie, want de inflatie loopt alleen maar verder op.