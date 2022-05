Video

Overvaller voert opvallend gesprek met meisje: ‘Sorry schat’

De politie is op zoek naar twee mannen die een Intertoys-filiaal in Amsterdam hebben overvallen. Een van de verdachten was opvallend lief tegen een winkelmedewerker. Heeft u tips voor de politie? Bel 0800-6070 of anoniem 0800-7000.