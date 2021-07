Kwart reisverzekeringen stopt dekking geheel bij code oranje

Premium Geld

Gestolen auto staat nog op naam van zoon die hem cadeau gaf, vader kan fluiten naar 8000 euro

Wie een autoverzekering afsluit, moet ook zorgen dat het kenteken van die auto op zijn of haar naam staat. Als dat niet het geval is, dan dekt de verzekering schade en diefstal namelijk niet, zo is af te leiden uit een uitspraak van klachteninstituut Kifid.