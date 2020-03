Nederlanders kraken ondernemersvaardigheden

Dat blijkt uit de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) dat vandaag is gepubliceerd. Dat het aantal mensen met een eigen bedrijf zo gegroeid is, hangt nauw samen met de goede ondernemerschapsmogelijkheden in ons land. In 2019 heeft Nederland na Zwitserland het beste ’ondernemerschap ecosysteem’. Dit ecosysteem bestaat uit: financiering, overheidsbeleid, onderwijs en training, onderzoek en ontwikkeling, commerciële infrastructuur, de toegankelijkheid van de binnenlandse markt, fysieke infrastructuur en sociale en culturele normen. Nederland scoort in 2019 op al deze dimensies hoger dan het gemiddelde.

Dat de ondernemerschapsmogelijkheden in Nederland zo goed zijn wordt niet alleen door experts gesteld, maar blijkt ook uit enquêtes onder de beroepsbevolking. In 2019 vond 84% van de Nederlandse beroepsbevolking dat het makkelijk was om een eigen bedrijf te beginnen. Slechts in twee andere landen (Noorwegen en Polen) was dit percentage nog hoger.

Tegelijkertijd vindt slechts 42% van de Nederlandse beroepsbevolking dat ze zelf over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om een eigen bedrijf te beginnen. Binnen Europa scoorden alleen Noorwegen en Rusland nog lager.

Van alle mensen die in 2019 actief bezig waren met het opstarten van een onderneming (of het voeren van een onderneming jonger dan 3,5 jaar), verwacht ongeveer de helft dat ze over vijf jaar een of meer werknemers in dienst zullen hebben.