Opsporingsdiensten leggen beslag op €25 miljoen aan crypto

Het gaat om de buit bij meerdere onderzoeken, melden zij maandag.

Daarbij kwamen de opsporingsdiensten bij de criminelen de crypto op het spoor die werden gebruikt bij onder meer hacks en cybercriminaliteit, als betaalmiddel voor gijzelsoftware en om bijvoorbeeld webhosting - aangeboden diensten voor websites - te financieren.

Anonimiteit

Volgens het Openbaar Ministerie blijven cryptovaluta, die op zich legaal zijn, onophoudelijk populair bij criminelen vanwege de anonimiteit. De digitale munten zijn bovendien snel internationaal te verplaatsen. In toenemende mate worden crypto gebruikt als betaalmiddel voor verschillende soorten van criminaliteit, stellen zij.

„Daarnaast komen we cryptovaluta ook steeds vaker tegen in criminaliteitsvormen als drugs- en mensenhandel, fraude en belastingontduiking”, zo blikken zij terug op deze onderzoeken.

Stablecoins gewild

Opvallend is volgens de drie organisaties dat de criminelen zich snel tegen waardeverlies van hun cryptomunten proberen in te dekken. Die munten kunnen soms met tientallen procenten op en neer bewegen.

Om dat wisselkoersverlies te beperken, gebruiken ze in toenemende mate zogenoemde ’stable coins’, waarvan de USDT erg populair is. Dergelijke cryptovaluta zijn in waarde gekoppeld aan de Amerikaanse dollar.

De identiteit van de verdachten in het onderzoek is niet altijd bekend, zo melden het OM, Landelijke Recherche en FIOD maandag.