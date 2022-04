Europese tak Russische VTB Bank zelfstandig verder

FRANKFURT (ANP/AFP) - De Russische bank VTB Bank is de controle verloren over zijn Europese dochter, die nu zelfstandig verder moet. VTB mocht vanwege sancties zijn stemrecht in het in Duitsland gevestigde bedrijf niet uitoefenen. De Duitse toezichthouder BaFin stelt dat de Europese dochter, die VTB Bank SE heet, nu ’volledig geïsoleerd’ is van de Russische financiële instelling.