Bestgelezen artikelen op DFT: pensioen, borstengrap en inflatie.

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De top 10 van bestgelezen artikelen op DFT was deze week zeer gevarieerd. Het meestgelezen was een bericht over de AOW-leeftijd die opnieuw omhoog gaat. Lezers klikten ook massaal op een artikel over een timmerman die zijn handen niet thuis kon houden.