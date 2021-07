Spanje hoopt vruchten te plukken van Apple met kunstmatige intelligentie

Daarmee kan het land een economische boost krijgen, die hard nodig is na de coronapandemie, meent de Spaanse premier Pedro Sanchez, die met Apple-topman Tim Cook een ontmoeting had. Volgens Sanchez gaf Apple aan interesse te hebben in het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie en televisieproducties in zijn land.

„We verwachten dat Apple de komende jaren meer gaat investeren in Spanje”, zei Sanchez. Spanje wil uitgroeien tot een audiovisueel centrum van Europa, aldus de premier. Tegen 2025 wil de Spaanse regering 1,6 miljard euro stoppen in de audiovisuele sector van het land, om deze met een derde te kunnen uitbreiden. Videostreamingbedrijf Netflix gaat al in de buurt van hoofdstad Madrid een eerste productielocatie openen. Daarmee kan Spanje een gewilde locatie worden voor grote televisieproducties, zoals de fantasyserie Game of Thrones.

Coronacrisis

Sanchez was een paar dagen in de Verenigde Staten en ontmoette daar nog meer bedrijven die hij wil interesseren voor investeringen in Spanje om uit de coronacrisis te komen. Daaronder zijn investeringsmaatschappij BlackRock en computerbedrijven HP, Intel en computerchipproducent Qualcomm. Volgens Sanchez zijn er in Spanje veel kansen voor cyberveiligheid en kwantumcomputers, die met veel kleinere deeltjes veel sneller kunnen rekenen.

Bekijk ook: Opvolger Bezos stapt in gespreid bedje met kreukels bij Amazon

Spanje behoort net als Italië tot de landen in Europa die het hardst werden getroffen door de virusuitbraak. Uit het 750 miljard euro tellende coronaherstelfonds van de Europese Unie gaat ongeveer 140 miljard euro naar Spanje. Sanchez gaf eerder aan het geld te willen investeren in digitalisering, groene energie en onderwijs.

Apple heeft 11 winkels in Spanje en gaf de afgelopen vijf jaar ongeveer 1,5 miljard euro uit aan leveranciers in het land. Dat leverde direct en indirect meer dan 70.000 banen op. Vorig jaar betaalde Apple ongeveer 50 miljoen dollar voor Vilynx, een start-up die technologie ontwikkelt die kunstmatige intelligentie gebruikt voor de analyse van videobeelden.