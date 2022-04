Vakantiegeld gaat lang niet altijd naar onbezorgde reis

Bijna de helft van de werkende Nederlanders heeft vorig jaar minder vakantiedagen opgenomen dan dat ze hebben gekregen, zo blijkt uit onderzoek van HR- en payroll-dienstverlener SD Worx. De grootste redenen waren dat het te druk was op het werk en dat een - verre - reis niet mogelijk was door de coronaperikelen. De helft van alle werkenden heeft dan ook vakantiedagen meegenomen naar het volgende, huidige jaar.

Glas halfvol

Of het zelfbescherming is of juist zelfkennis, of allebei, maar van de mensen die vakantiegeld ontvangen, zet 44% dat bedrag direct apart op de spaarrekening. Het vakantiegeld wordt het liefst uitgegeven aan de zomervakantie (42%), maar ook aan stedentrips (13%) en dagjes uit (20%).

In de afgelopen twee jaar is vakantiegeld juist weer besteed aan verbouwingen (12%) en het aflossen van schulden (10%). Maar dat had ook weer te maken met de effecten van de corona, waardoor mensen meer thuis bleven.

Nu de arbeidsmarkt een werknemersmarkt is geworden, is het aantal vakantiedagen een onderhandelingsmiddel om in te zetten. Vakantiegeld is een vast percentage: 8% van het brutoloon.

Definitie vakantiedagen

Wie werkt, kent de discussie over het meenemen van de zogeheten wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Maar wat is nou ook alweer wat?

De wettelijke dagen zijn een vast aantal dagen die je per jaar krijgt in verhouding tot het aantal uur dat je werkt. Voor het gemak: bij fulltime dienstverband heeft een werknemer recht op 20 wettelijke vakantiedagen. De extra dagen die daar bovenop nog worden uitgekeerd door een bedrijf zijn de bovenwettelijke.

De wettelijke dagen zijn beperkt houdbaar. Deze verlopen na een half jaar in het daarop volgende werkjaar. De bovenwettelijke mag je gedurende vijf jaar meenemen.