LG start patentzaak tegen TCL

LG stelt dat TCL in handsets bewust technologieën heeft gebruikt die inbreuk maken op drie LG-patenten die essentieel zijn in LG’s 4G producten: het zo goed mogelijk versturen van gegevens tussen smartphone en headset, timers controleren voor uplink synchronisatie en het verminderen van storingen in het uplink synchronisatieproces.

De zaken tegen TCL worden nu aangespannen omdat LG al talloze pogingen heeft ondernomen om er samen uit te komen, zonder resultaat.

,,LG investeert al lange tijd intensief in LTE innovatie en wanneer het nodig is beschermen we onze vernieuwingen,” aldus Jeon Saeng-gyu, executive vice president van LG’s Intellectual Property Center. Hij gaat verder: ,,Wij hebben de verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat de competitie eerlijk en legaal is. Deze rechtszaken zijn bedoeld om onze investeringen te beschermen.”

In een eerder stadium voerde LG ook al rechtszaken tegen BLU en Wiko. En won.