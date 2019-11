Vorige week raakte ik een gevoelige snaar, gezien de reacties. Niet verrassend, want het ging over pensioenen en geld. Uit een van de mooiste reacties komt de titel van deze column. De vraag: of ik mijn verwachte rendementen enigszins kon onderbouwen? We gaan dus een laagje dieper en kijken door het koffiedik heen.