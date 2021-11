Premium Het beste van De Telegraaf

Cryptomunt bitcoin stort met 15% in vanaf piek

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Cryptomunt bitcoin is zaterdag sinds zijn hoogste punt dit jaar tot 15% gezakt in prijs, met een korte daling van 20% verlies vanaf zijn piek. De digitale munt is onder $58.000 gezakt, komend van de recordhoogte van $69.000 op 10 november. Beleggers wachten op nieuws over regulering, een aantal heeft bij de recordstanden winst genomen.