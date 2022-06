Grote meerderheid Nederlanders bezorgd over vaste lasten

In vergelijking met vorig jaar betalen Nederlanders vooral meer geld voor energie (72%), vervoerskosten zoals benzine en openbaar vervoer (57%), internet en tv (46%) en verzekeringen (41%), zo blijkt uit onderzoek van vergelijkingswebsite Pricewise onder 1000 Nederlanders. In vergelijking met 2021, lopen de energiekosten bij 28% van de ondervraagden op tot meer dan €1.200 per jaar. Bij 38% stegen de energiekosten tot €600.

Van de Nederlanders die kampen met hogere internet- en tv-kosten, betaalt 64% tot wel €300 meer per jaar dan in 2021. Hans de Kok, directeur Pricewise: „De inflatie hakt er flink in. Er lijkt daarnaast geen eind te komen aan de stijging van de vaste lasten. De benzineprijzen stegen afgelopen week enorm en de zorgen over de energierekening zijn er al maanden. Het einde van de prijsstijgingen is nog niet in zicht. De energiewereld blijft turbulent. Vorige week gingen de inkoopprijzen van energie opeens zeer fors omhoog. Een goed advies voor het energiecontract is nog altijd moeilijk. Houdt de prijs in de gaten. Dat geldt ook voor je andere vaste lasten zoals internet, tv en verzekeringen. Besparen is nu belangrijker dan ooit.”