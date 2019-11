Phishing-crimineel gebruikt vaker WhatsApp

Volgens de Betaalvereniging Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bedroeg de schade als gevolg van phishing naar beveiligingscodes in totaal zo'n 3,1 miljoen euro, van een kleine 2,4 miljoen euro in de voorgaande zes maanden. Er zijn de laatste tijd bijna twee keer zoveel meldingen binnengekomen over phishing via mobiele berichtendiensten als over phishing via e-mail. Vaak begint de poging tot fraude op een handelsplatform zoals Marktplaats of Speurders, aldus de organisaties.

