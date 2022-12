Mart Vissers eigen kunstpaleis

Om meer gasten te trekken, lijkt dit luxepaleis het niet te hoeven doen. „We zijn zelf eigenlijk verbaasd hoe goed het gaat”, zei directeur Anita Bos over de aanloop in het hotel-restaurant. „Dit had niemand verwacht, dat we de coronatijd zo snel te boven komen.”

Parc Broekhuizen. Ⓒ Eigen foto

Nu hoort Parc Broekhuizen, eerlijk is eerlijk, natuurlijk ook bij de horeca-locaties buiten de Randstad die veel minder last van alle beperkende maatregelen hebben gehad.

De beeldenroute rond het landhuis zou al bijna twee maanden zijn gestopt maar is, winter of niet, verlengd tot eind februari 2023.

Openingsgasten schuldsaneerder Jacqueline Zuidweg (l.) met Mathijs Heijting en zijn vrouw, muziekproducente Lisette Heijting. Ⓒ Foto APA

Openingsgasten Astrid Jansen en Frank Wentink (l.) met Shirley en Paul Fagel. Ⓒ Foto APA

Bovendien zijn in de behaaglijke zalen van het landhuis, het koetshuis en de bistro nu de plastieken te zien van Mart Visser, die iedereen leerde kennen als mode-ontwerper. Na zijn eerste solo-expo in Beelden aan Zee, eerder dit jaar, treedt hij in Leersum met 85 werken in de voetsporen van Paulien Huizinga, Rien Bekkers en Iris Le Rütte, die er ook expo’s hadden.

Tijdens de opening van de tentoonstelling van zijn varianten van mannenhoofden legde hij uit: „Ik ben niet depressief!”, omdat sommigen zijn werk minder vrolijk vonden. „Maar ik wil mensen inspireren, raken en aanzetten tot nadenken.”